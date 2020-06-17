رياضة | ريال مدريد يسعى لخطف نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لخطف نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي ترغب في حسم الصفقة أثناء تواجد هيرنانديز مع أتلتيكو مدريد إلا أن الروخيبلانكوس رفض بيع نجمه إلى جاره اللدود.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ متقلبة لكن النادي البافاري مستعد للتفاوض مع الملكي وذلك إذا تمكن من الحصول في المقابل على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مشكلة حكيمي مع ريال مدريد أنه يطلب ضمان اللعب بشكل أساسي عند العودة إلى قلعة سانتياجو برنابيو وهذا غير ممكن في ظل وجود داني كارفاخال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن حكيمي يعتبر أولوية بالنسبة إلى بايرن ميونخ والذي على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على كل من الصفقة بالإضافة إلى راتب النجم المغربي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يرحب بالانتقال إلى النادي البافاري لسببين، أولهما : أن راتبه سيبلغ حوالي 6 إلى 7 مليون يورو. والسبب الثاني هو أن انضمامه إلى بايرن ميونخ سيسمح له بالاستمرار في الدوري الذي تكيف فيه بنجاح وتألق فيه بشكل كبير مع بروسيا دورتموند.