رياضة | كيكي سيتين يستبعد ضم نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستبعد ضم نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع فابيان رويز لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أنه وصفه أنه أحد اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي في العالم.

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وقال كيكي سيتين لموقع "فوتبول إيطاليا: "فابيان أهدى قميص نابولي للجهاز الفني لنادي برشلونة بعد انتهاء مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في إيطاليا قبل توقف كل البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف مدرب برشلونة: "كانت لفتة تعكس قيمته وتواضعه كلاعب كان يساهم بشكل كبير عندما كنا معا في ريال بيتيس لمساعدتنا في الوصول إلى ما حققناه حتى حصل على الفرصة التي يستحقها في نادي نابولي ولكن لا أقل ذلك في محاولة لضمه لبرشلونة لأن هذا أمر مستبعد".