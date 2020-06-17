الامارات | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد موعد إقامة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد موعد إقامة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سامسون أدامو، أن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية ستقام في شهر سبتمبر القادم.

وقال أدامو في تصريحات تليفزيونية لقناة (إم بي سي مصر) اليوم إن "الاتحاد الأفريقي ليس له دخل بالبطولات المحلية، فكل اتحاد محلي له الحق مع حكومته أن يقرر مصير بطولات الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء".

وأضاف:"مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستقام في سبتمبر، ولكن لم نحدد المواعيد النهائية حتى الآن".

وأوضح: "نهائي دوري الأبطال سيقام في الكاميرون، أما نهائي الكونفدرالية الأفريقية سيقام في المغرب".

وتابع: "لن يحدد بعد القرار النهائي بشأن حضور الجماهير للمباريات، وأعتقد (كاف) سيمنح حرية للاتحادات المحلية لكي يقرروا ذلك وفقا للظروف الراهنة".

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وقال:"هناك تصور كامل لاستكمال مباريات تصفيات أمم أفريقيا في حال فتح المجال الجوي والمطارات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل بداية أمم أفريقيا في يناير 2021".

وأضاف: "بطولة أمم أفريقيا ستقام في الكاميرون في يناير وفبراير2021، وسيتم تحديد باقي مباريات تصفيات أمم أفريقيا خلال الفترة القادمة بشكل تفصيلي".

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