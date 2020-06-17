الامارات | "المنشطات" تتسبب في إيقاف أسرع عدّاء في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشطات" تتسبب في إيقاف أسرع عدّاء في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100م العداء الأميركي كريستيان كولمان عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط" لخرقه مجدداً قوانين مكافحة المنشطات فيما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاماً) قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن مونديال 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها الى محاولتين فاشلتين.

وأشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لألعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، إلى أن كولمان "موقوف مؤقتاً عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط".

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وكان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60م داخل قاعة (6.34 ثوان)، قد أعلن مساء أمس أنه تغيب مجدداً عن اختبار منشطات في ديسمبر 2019، متوقعاً إيقافه من قبل وحدة النزاهة، بسبب خرقه القوانين ثلاث مرات في فترة 12 شهراً.

وقال كولمان إنه اعترض دون جدوى لمدة ستة أشهر على حكم لوحدة النزاهة لألعاب القوى بأنه تخلف عن اختبار في ديسمبر 2019، وقال: "والآن قد يؤدي هذا الأمر الى ايقافي جراء غيابات أخرى حدثت قبل أكثر من عام".

ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات ألعاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد أماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من أجل الخضوع لفحص مفاجئ عن المنشطات.

وإذا تخلف أي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

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