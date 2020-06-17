الامارات | مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين سارتين للنادي الأهلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين سارتين للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تغيير موقفه نحو الأهلي بصورة غير متوقعة، بعدما أكد وقوفه مع "الأحمر" في مفاجأتين سارتين لجمهور الأهلي. وأبدى مرتضى منصور في المفاجأة الأولى موافقته على منح لقب الدوري للنادي الأهلي، وعدم استكماله، وبدء موسم آخر جديد.
وقال لقناة الزمالك التلفزيونية:"طالبت بمنع هبوط الأندية، ومع تصعيد 3 من الدرجة الثانية، وأن نعود للتدريبات 25 يوليو، على أن يبدأ الدوري الجديد 25 أغسطس، ويتوج الأهلي بلقب الدوري الحالي".
أما المفاجأة الثانية فهي دعمه للاعبي الأهلي، وقال: "لو أصيب لاعب من الأهلي بفيروس كورونا سأقلب الدنيا في مصر".
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