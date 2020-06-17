شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محطات هامة في تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الثامن على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج بايرن ميونخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» بعد تغلبه مساء أمس الثلاثاء، على فريق فيردر بريمن بهدف نظيف، في مباراة ضمن مباريات الجولة 32 من المسابقة، ليوسع العملاق البافاري فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

وحقق بايرن ميونخ لقبه الثامن على التوالي ليكون ثاني فريق يحقق 8 ألقاب دوري متتالية في مسابقة من الدوريات الخمس الكبرى، بعد يوفنتوس الإيطالي، وثالث فريق على الإطلاق في أوروبا يتوج بلقب الدوري لـ8 مرات على التوالي (بعد سيلتيك الإسكتلندي «9»، ويوفنتوس «8»).

وحقق بايرن اللقب رقم 29 للبوندزليجا من بين 57 نسخة للمسابقة، ليكون العملاق البافاري متوج بأكثر من 50% من نسخ البوندزليجا، وبفارق 24 لقب عن أقرب الأبطال السابقين للمسابقة (بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخ: 5 ألقاب بوندزليجا لكل فريق).

ولم يكن طريق التتويج سهلًا للعملاق البافاري، وبالأخص بعد مؤشرات بداية الموسم وتراجع الفريق بشكل كبير تاركًا صراع المنافسة لبروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخ بجانب آر بي لايبزيج الذي كان بطل الشتاء في المسابقة مع نهاية الدور الأول.

في السياق التالي نستعرض معكم أبرز المحطات التي خاضها بايرن ميونخ في طريقة للتتويج باللقب رقم 29 للبوندزليجا.

1- السقوط المُذل في فرانكفورت:

في الجولة العاشرة من البوندزليجا، تعرض بايرن ميونخ لخسارة ثقيلة بنتيجة 5-1 خارج قواعده ضد آينتراخت فرانكفورت، دونت معها الخسارة الثانية للفريق في الدوري هذا الموسم، ليكون العملاق البافاري قد جمع 18 نقطة من أصل 30 نقطة في بداية الموسم محققًا معدل هو الأسوأ للنادي منذ عقود، لتتخذ إدارة النادي القرار الأبرز هذا الموسم بإقالة المدرب نيكو كوفاتش ومنح القيادة بشكل مؤقت للمدرب هانز فليك.

2- منح الثقة لـ«فليك»:

انتهاء الدور الأول باحتلال آر بي لايبزيج مقدمة الترتيب بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الذي ارتقى للمركز الثالث لم يغير من قرار إدارة النادي بمنح الثقة للمدرب هانز فليك، ومنحه الصلاحية لإكمال الموسم حتى نهايته، حيث قاد المدرب الألماني الفريق للفوز بـ5 مباريات من بين 7 قاد فيها البايرن حتى نهاية الدور الأول، مع تقديم نجوم الفريق لأداء قوي والفوز بالديربي الكبير «الكلاسيكر» على حساب بروسيا دورتموند بنتيجة 4-0.

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إدارة بايرن لاحقًأ في شهر أبريل قررت منح فليك عقدًا لمدة 3 سنوات مكافأة على الأداء الرائع الذي قدمه العملاق البافاري مع مساعد المدرب نيكو كوفاتش السابق، وارتقاء الفريق لقمة الترتيب في شهر مارس قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي وباء كورونا.

3- اكتساح في مرحلة الاستئناف:

قبل توقف الموسم بسبب تفشي وباء كورونا، كان المدرب هانز فليك نجح في قيادة بايرن لتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بروسيا دورتموند، ومع استئناف المسابقة في شهر مايو، نجح بايرن بالفوز بجميع المباريات التي لُعبت (6)، من بينها تحقيق الفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة 1-0 في مواجهة مباشرة أدت إلى حسم الصراع بشكل عملي مع توسيع بايرن ميونخ للفارق عن أقرب ملاحقيه إلى 7 نقاط كاملة، مع سلسلة لاهزيمة وصلت أمس إلى 18 مباراة متتالية في الدوري دون خسارة، والفوز في 17 منهم (تعادل مباراة وحيدة ضد آر بي لايبزيج بنتيجة 0-0)، ليتوج العملاق البافاري بلقب مستحق بعد موسم متقلب.