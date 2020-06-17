شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: ليس من حق أحد منح الأهلي لقب الدوري..علينا تطبيق اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أنه ليس من حق أي أحد منح النادي الأهلي بطولة الدوري العام، مؤكداً أنه على جميع الأندية تطبيق اللائحة التي تم استلامها من اتحاد الكرة مع بداية الموسم الحالي.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد إنه يوافق على منح الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مقابل عدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف خلال تصريحات لقناة الزمالك: «امنحوا الأهلي الدوري وانقذوا الأرواح من الموت».

وقال ميدو عبر فيديو لايف عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر:«المسألة ليست إقامة الدوري العام من عدمه، ولكن على الجميع الانصياع للمصلحة العامة كيف سنستكمل بطولة الدوري، الأندية تدفع ثمن عدم عمل رابطة للأندية».

وتابع:«لو تم انشاء رابطة أندية الدوري، كانت هي من ستتخذ القرار، للأسف الجميع وقع فريسة لأصحاب القرار بدلاً من أن تصبح الأندية هي الفاعلة في ذلك».

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