شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المان سيتي و أرسنال في عودة البريميرليج.. تعرف على موعدها والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز ليطل علينا من جديد بعد فترة توقف طالت لقرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا بقمة نارية بين الكبيرين مانشستر سيتي وأرسنال في إطار الجولة 28 من المسابقة.

وستقام المباراة على ستاد الاتحاد الخاص بالسيتي خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق على محمد على.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

وستشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين المدربين بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز، ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز.

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