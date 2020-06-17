شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي كأس إيطاليا بين نابولي ويوفنتوس.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، الليلة، مباراة نهائي كأس إيطاليا بين فريقي نابولي ويوفنتوس واللذان تأهلا على حساب كل من إنتر ميلان وأي سي ميلان، على الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فيما لن تذاع رسميًا على أي قناة عربية فيما يمكن مشاهدتها على عدة قنوات أجنبية أبرزها Rai1 الإيطالية وBT Sport2 البريطانية.

وكانت قناة ليبيا قد فاجأت المشاهدين بإذاعة مباريات نصف نهائي البطولة في وقت سابق.

ومن المؤكد أن يتم تتويج بطلًا جديدًا لكأس إيطاليا الليلة إذ يحمل اللقب حتى الآن فريق لاتسيو الذي فاز به العام الماضي.

ويتربع يوفنتوس على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقبًا، كان آخرها في 2018، في الوقت الذي يملك فيه نابولي 5 ألقاب، فاز بآخرها قبل 17 عامًا وتحديدًا في 2003.

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