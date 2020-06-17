شكرا لقرائتكم شوبير : محمود الجوهرى و أيمن شوقى دليل براءة الاهلى والزمالك من العداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الاسبق أن الكورة فى مصر لن تحيا بدون الاهلى والزمالك معاً ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت : " الكورة فى مصر متنفعش من غير الاهلى والزمالك معاً ، زى الكرة فى اسبانيا متنفعش من غير ريال مدريد وبرشلونة ، الزمالك هو منافس الاهلى الوحيد بلغة الارقام ، 41 دوري مقابل 12 وهو أقرب منافس للمارد الأحمر ".

ويضيف شوبير : "مش هقولكوا أن لاعبى الاهلى والزمالك صحاب والكلام المعتاد ده بس ، العلاقة بين لاعبى ومدربى الاهلى والزمالك كانت ومازالت وستظل قوية ، والاحتقان الحالى جديد علينا ".

وتابع حارس الاهلى الاسبق : " أنا بحب محمود الجوهرى ولما تولى تدريب الزمالك كنت كابتن الاهلى وذهبت له وهنأته فى الملعب ولم يغضب مسئولو الاهلى ولم يلومنى أحد ، والجوهرى فاز علينا وحصل على بطولات كتير ومع ذلك لم يعترض أحد ، أيمن شوقى أقرب الناس لقلبى ولما راح الزمالك علاقتى بيه لم تنقطع حتى يومنا هذا".

وفى وقت سابق ، تمنى الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، صعود الأهلى والزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على أن تقام المباراة النهائية بين القطبين فى المغرب أو جنوب أفريقيا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "أتمنى أن ينجح الأهلى والزمالك فى الإطاحة بالوداد والرجاء بطلى المغرب ليتلقى قطبا الكرة المصرية فى المباراة النهائية للمسابقة ويصبح اللقب مصرياً خالصاً شريطة أن تقام المباراة بالمغرب أو جنوب أفريقيا".

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وأضاف شوبير، "إقامة المباراة خارج مصر سيكون الحل الأمثل للهروب من الأجواء المشحونة بين الأحمر والأبيض فى الوقت الحالى، وكنت أول من حذر من ارتفاع نغمة التعصب بين الناديين وذلك فى 2005، ووقعت بعدها بسنوات حادثة بورسعيد وبعدها حادث الدفاع الجوى".

وتابع حارس الأهلى السابق، "أى مباراة فيها جمهور لو أقيمت فى مصر ستكون هناك مشاكل نحن فى غنى عنها، لذا أتمنى إقامة النهائى بين الأحمر والأبيض فى أى دولة أخرى".

وفى وقت سابق، كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار لجنة المسابقات فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2019 – 2020، والتى سوف تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد قرار المكتب التنفيذى لـ"كاف" باستناف المسابقة، بعد توقفها بعد نهاية منافسات دور ربع النهائي، فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فيما يواجه الأهلى نظيره الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.