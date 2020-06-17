شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يطمأن على أزمة القيد بالمصرى من المحامى الدولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى مع المحامى الدولى المكلف بإدارة قضية النادى لدى الإتحاد الدولى الخاصة بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين والتى تنتهى فى الميريكاتو الصيفى الحالى لمعرفة الموقف النهائى فى القضية حتى يتثنى للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق .

كان الإتحاد الدولى قرر إيقاف القيد للمصرى منذ الإنتقالات الشتوية الماضية وحتى الميريكاتو الصيفى الحالى على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى والذى لم يسدد اللاعب المستحقات الخاصة به للنادى السودانى الامر الذى دعا مسئولو الأخير لرفع قضية فى الفيفا والحصول على حكم على المصرى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين .

وقام مسئولو المصرى البورسعيدى بعمل استئناف على الحكم من اجل الاكتفاء بفترة القيد الماضية فى ظل الازمات التى مر بها النادى من عدم السماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد فى الشتاء والتى أدت لخروجه من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية .

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فى سياق متصل ، كشف كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك، وكلها أخبار تردد فقط فى وسائل الإعلام، والنادي لم يتلقي أي مخاطبات رسمية خاصة ان عقدي ممتد لموسمين.

تابع كريم العراقي فى تصريحاته لقناة أون تابم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر قائلًا : أن المصري رفض عرضًا من أحد الأندية البرتغالية قيمته مليون دولار، وفضلو استمراري مع الفريق.

وعن تفضيله للأهلي و الزمالك ، قال كريم العراقي : لكل وقت أدان ولا أسبق الأحداث الأهلي و الزمالك من الكبار ، ولكني لاعب فى المصري وهناك مفاوضات لتجديد عقدي معهم والمصري بيتي ولن يكون هناك أي خلاف فى حالة الرغبة فى تجديد العقد ورغبتهم فى الانتظار لما بعد اوليمبياد طوكيو 2021 ووصول عرض أفضل.