شكرا لقرائتكم أمير مرتضي يستعرض بدائل الشيشيني مع كارتيرون خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، خلال الوقت الحالي، علي تحضير بدائل لسامي الشيشيني المدرب العام للفريق، بعد رحيله من منصبه، حيث سيحضر بدائل للمدرب العام لمناقشتها مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع الحصول علي موافقة المجلس الأبيض برئاسة مرتضي منصور، حول الاستعانة بمدرب عام جديد بدلا من الشيشيني الذي تقدم باستقالته من جهاز الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يناقش أمير مرتضي مع كارتيرون ذلك الملف والمجلس الأبيض، من أجل العمل علي إنهاءه خلال الأيام المقبلة بعدما تقدم المدرب العام للزمالك باستقالته خلال الساعات الماضية حيث أصبح الجهاز المعاون لكارتيرون يضم فقط الثنائي أمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب الحراس إلي جانب الجهازين الطبي والإداري بنفس تشكيلهم دون وجود أية تغييرات.

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ووافق مسئولو الزمالك، علي استقالة سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، التي قدمها خلال الساعات الماضية، من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، بعدما عمل مع المدرب الفرنسي منذ توليه المهمة الفنية للفريق لينجح الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق نحو التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي وذلك علي حساب الترجي التونسي والأهلي علي الترتيب إلي جانب قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يرتبط الفريق بمواجهة مع الرجاء المغربي في هذا الدور.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون تقدم باستقالته من منصبه وقال في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك أن الشيشيني تقدم باستقالته من تدريب الفريق خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة، يوم السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشيني خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلي جانب عودة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.