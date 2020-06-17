شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع الأهلى موعد رحلة العودة من "إجازة" سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من بلاده أواخر يونيو الجاري حسبما إتفق مع مسئولو القلعة الحمراء قبل سفره إلى سويسرا الجمعة الماضية على متن إحدى الطائرات الخاصة التى إستقلها من مدينة الجونة فقد حصل المدير الفني للأحمر على موافقة إدارة النادي بالسفر إلى سويسرا في إجازة تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين يزور خلالها أسرته التى تقيم هناك خاصة وأنه لم يسافر إلى بلاده منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي ، خاصة بعد الإعلان عن استئناف النشاط الكروي فى مصر يوم 25 يوليو كموعد مبدئي حتى الآن.

ومن المقرر أن يقوم فايلر بالتنسيق مع إدارة النادي بشأن العودة عبر إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة بعد يوم 25 يونيو الجاري قادمة من سويسرا أو من ألمانيا مثلما سافر المدير الفني حيث إستقل طائرة خاصة رفقة أحد أهم رجال الأعمال في مصر من الجونة إلى ألمانيا ثم سافر إلى بلاده عبر القطار لذا فمن الممكن أن تكون رحلة العودة بنفس الطريقة وهو ما ستُحدده ظروف الطيران التى تعاني حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.

ويتشاور فايلر حالياً مع زوجته بشأن التجديد للأهلي وإعلان هذه الخطوة رسمياً بعدما إتفق مع مسئولو القلعة الحمراء على التوقيع لمدة موسمين حسبما كشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى في وقت سابق حيث أكد إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

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وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأكد مرتجى أن الأهلى متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التى يملكها ويليق بالأهلى، فى المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل فى الأهلى، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذى بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار -والكلام على لسان مرتجى- إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده فى حضور وكيله. طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ أيام وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه "أى مرتجي" أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب فى الإطار الإيجابى، وأن فايلر سوف يستمر فى مهمته. هذا فضلاً عن أن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته فى تجديد عقده وارتياحه بالعمل فى الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادى يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفنى الذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفنى وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجى أنه يثق تماماً فى شخصية فايلر، خاصة أن سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب فى دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل فى الأهلى ويرغب فى الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.