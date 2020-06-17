شكرا لقرائتكم رئيس انبى : جاهزون لعودة الدوري واعتذرت للأهلى وسنرشح ممثل لرابطة الاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادى انبى أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدوري بعد شهر ونصف من الان بعد النتائج الايجايبة لإجتماع الأندية مع إتحاد الكرة ، وقال زكريا السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت : " الاجتماع مع اللجنة الخماسية كان أكثر من إيجابى وبحب أشكر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على مجهوداته " ، مضيفا : " محدش سألنا تلعبوا الدوري ولا لأ ، قالوا وزير الرياضة أعلن أليات معينة لعودة الدوري ، قولنا نحن مع قرار الدولة ولكن بمزيد من التوضيحات فى بعض الامور الخلافية ".

وتابع زكريا السيد : " طالبنا مثلا بفترة إعداد 8 أسابيع مع وجود مرونة لتصل لستة أسابيع ، وبعد شهر ونصف سيكون أنبى جاهزاً لعودة الدوري بكل الاجراءات الاحترازية اللازمة ".

وعن غيابه عن اجتماع الاهلى قال رئيس انبى : " تقبلت دعوة محمود الخطيب رئيس الاهلى بترحاب شديد ولكن نظرى لارتباطى ببعض الاجتماعات التى تسبق اجتماع اتحاد الكرة اعتذرت للخطيب وتقبل الأمر ".

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وعن مشروع اللائحة قال زكريا السيد : " اتفقنا على تشكيل مجلس الجبلاية الجديد، من 9 أفراد بينهم رئيس ونائب منتخب ومقعد للمرأة مع تطبيق بند الـ8 سنوات للمنصب حيث يستطيع العضو الترشح بعد مرور 8 سنوات علي منصب النائب وحال رغبته في الترشح بعد 8 سنوات أخري يكون علي منصب الرئيس أي يكون الأمور تصاعدية في الترشح مع تشكيل رابطة للأندية المحترفين حلم كل الاندية ويتم انتخاب 5 أعضاء لإدارة الرابطة من الأندية.

وعن حقيقة ترشيح أحد كوادر انبى لرابطة الاندية المحترفين علق : " بالفعل نسعى لذلك ، انبى يملك كوادر مميزة وسيكون لنا دور فى هذا الشأن ، مؤكداً أن رابطة الأندية، تكون بمثابة كيان نادى مستقل من الناحية المالية والإدارية، ولها جمعية عمومية وميزانية فى شكل شركة مساهمة، والـ 18 نادى يكونون بمثابة أعضاء الجمعية العمومية لتلك الرابطة وكل نادى يقوم بترشيح ممثلاً عنه فى الانتخابات وفى النهاية يتم اختيار 5 منهم ليصبحوا مجلس تلك الرابطة.

وحضر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، ممثلا عن ناديه فى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع أندية الدورى الممتاز، الذى عقد أمس بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.