شكرا لقرائتكم قفشة يحتفل بطيارة ورق تحمل صورته بجانب شعار الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الاهلى بتلقيه هدية مميزة من أحد جماهير الاهلى وهى طيارة ورق تحمل صورته وشعار النادى الاهلى عبر حسابه على انستجرام ، وجذب قفشة قلوب عشاق الفريق الأحمر سريعاً بدوره المؤثر على أرض الملعب وإطلالاته التى تميزت بـ"الروح الحلوة" عبر مواقع السوشيال ميديا، والتى لقيت تفاعلاً كبيراً من جماهير النادى الأهلى، لما رأته من البساطة فى تعامل اللاعب مع أصدقائه وأهله.



قفشة

النادى الأهلي عانى طويلاً من عدم وجود صانع الألعاب المخضرم القادر على الربط بين خط الظهر والهجوم منذ رحيل عبد الله السعيد عن القلعة الحمراء فى الموسم قبل الماضى، إلا أن محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء عوض الحلقة المفقودة ونجح فى تحقيق التوازن بين خطوط الفريق الأحمر.

بدأ محمد مجدى قفشة مسيرته الكروية فى نادى إنبي، وفرض نفسه على الفريق الأول قبل أن يخرج معاراً إلى فريق الرجاء، استعاده بعدها الفريق البترولى ليتألق ويظهر مهارة مميزة، انتقل بعدها إلى محطته قبل الأخيرة فى فريق بيراميدز، ومن الفريق السماوى انضم قفشة إلى النادى الأهلى ليبدأ فصلاً جديداً من الانجازات الشخصية فى مسيرته الكروية.

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منذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الماضى قادماً من بيراميدز، وضعت الجماهير الأهلاوية الكثير من الآمال على صانع الألعاب الجديد الذى توسمت فيها روح "الفانلة الحمرا"، خاصة أن تصريحات اللاعب عن حلمه باللعب فى الأهلى جمعت حوله الجماهير قبل أن يبدأ بالمشاركة مع الفريق.

أثبت قفشة خلال مشاركته مع الأهلى فى مباراة تلو الأخرى أن جماهير الأهلى أحسنت الظن بنجم الفريق الواعد، واستطاع قفشة أن يسجل 5 أهداف خلال 22 مشاركة مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الجاري، وحصل على ثقة رينية فايلر مدرب الفريق الأحمر، كما صنع محمد مجدى قفشة 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.