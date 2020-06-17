شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز يغادر القاهرة فجأة.. ومسئولو النادى يعتمون على الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، القاهرة بشكل مفاجئ منذ عدة أيام عائدًا إلى بلاده لزيارة أسرته، مع بعض أفراد جهازه المعاون، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز والأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا، وفتح المجال الجوى بشكل محدود بين بعض الدول.

وعتم مسئولو فريق بيراميدز على خبر سفر المدرب الكرواتى، خاصة وإنه جاء قبل ساعات من إعلان وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة عن عودة النشاط الرياضى بداية من يوم 20 من الشهر الجارى، على أن يعود استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 يوليو المقبل.

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سفر أنتى تشاتشيتش تسبب فى انقطاع التدريبات اليومية للاعبي فريق بيراميدز والتى كانت تصل إليهم عبر تطبيق "الواتس أب" لتنفيذها فى المنزل لحين عودة التدريبات الجماعية، إلا أن هذا البرنامج انقطع منذ ما يقرب من 3 أيام الأمر الذى أثار علامات استفهام اللاعبين، خاصة وإنهم لا يعلمون شيئً عن سفر مدربهم المفاجئ.

وأعلن نادى بيراميد عن موعد عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات الجماعية، عقب القرار الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، حيث تم تحديد يوم 25 يونيو الجارى موعدًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق، وتم إخطار اللاعبين بالموعد، ومطالبة المتواجدين خارج القاهرة ومصر بتوفيق أوضاعهم والعودة سريعًا.