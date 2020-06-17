شكرا لقرائتكم اللى يخاف من كورونا ميدربش.. الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الزمالك، علي استقالة سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، التي قدمها خلال الساعات الماضية، من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، بعدما عمل مع المدرب الفرنسي منذ توليه المهمة الفنية للفريق لينجح الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق نحو التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي وذلك علي حساب الترجي التونسي والأهلي علي الترتيب إلي جانب قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يرتبط الفريق بمواجهة مع الرجاء المغربي في هذا الدور.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون تقدم باستقالته من منصبه وقال في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك أن الشيشيني تقدم باستقالته من تدريب الفريق خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.

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وعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة، يوم السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشيني خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلي جانب عودة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث وقع على عقود استمراره فى الزمالك لمدة موسم إضافى ليتم غلق ذلك الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لذا سيحرص مرتضى منصور على مناقشة كارتيرون فى كافة الأمور التى تخص الفترة القادمة والاستقرار عليها بشكل نهائى وتلبية احتياجات الفريق المختلفة من أجل استعادة نشاطه بعد التدريبات التى خاضها اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الماضية، نظراً لتجميد النشاط الكروى لتجنب فيروس كورونا.