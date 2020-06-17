بعد توقف ثلاثة أشهر.. الدوري الإنجليزي يعود الليلة بقمة نارية بين مانشستر سيتي وأرسنال

بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا ينطلق الليلة قطار الدوري الإنجليزي من جديد بقمة نارية تجمع نادى آرسنال و مانشستر سيتى في تمام التاسعة والربع مساء اليوم فى المباراة التي تجمعهما على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج، ويحتل أرسنال المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة.

لقاء الاستاذ والتلميذ

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يلتقي لأول مرة وجهًا لوجه ميكيل أرتيتا مدربأرسنال، مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذى عمل مساعدا له لسنوات في برشلونة، ليبقى السؤال حول من سينتصر في النهاية.

فوز أرسنال يقرب الريدز من اللقب

يراقب نادى ليفربول اللقاء خاصة أن خسارة مانشستر سيتى أمام آرسنال اليوم وفوز ليفربول أمام إيفرتون في المباراة التي تجمعهما الأحد المقبل سوف تمنح لقب الدورى رسميا للريدز لأول مرة بعد غياب 30 عاما.