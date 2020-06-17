تقارير تونسية توضح.. لماذا فشلت مفاوضات بن يوسف مع الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تونسية إن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الدّولي التونسي فخر الدين بن يوسف مع ناديه الاسماعيلي "فشلت"، لافتة إلى أن الظروف المالية للنادي الأصفر لعبت دورًا هامًا في إيقاف المفاوضات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" فإن فخر الدين يوسف طلب الحصول على راتب سنوي قيمته 700 ألف دولار ، فيما لم يزد عرض النادي المصري عن 300 ألف دولار.

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وأضافت أن الدراويش يمر بأزمة مالية طاحنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي السبب الرئيسي في توقف المفاوضات.

من جانبها كانت صحيفة "الشروق" التونسية قد أكدت أن الدولي التونسي بات على أبواب الرحيل عن صفوف الدراويش.

وانضم بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك بقميص الدراويش في 5 مباريات (4 في الدوري ومباراة بالكأس) سجل خلالهم هدفين.