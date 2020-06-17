بعد اقتراب المثلوثي للزمالك..النقاز الحل الوحيد للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي أصبح الحل الوحيد للترجي.

صحيفة "الصحافة" التونسية، أوضحت أن السبب في ذلك التفكير نظرًا لاقتراب حمزة المثلوثي من الرحيل للزمالك، بجانب عدم تجديد إدارة الترجي عقد إيهاب المباركي.

ويُعد المثلوثي هدفًا لنادي الترجي إلا أن الزمالك اقترب من حسم الصفقة لصالحه بحسب ما ذكرته تقارير صحفية تونسية.

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في المقابل، لم يتوصل نادي الترجي لاتفاق مع لاعبه إيهاب المباركي لتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي (طالع التفاصيل).

واستكملت الصحيفة التونسية، إلى أن إدارة الترجي لم تتوصل لاتفاق حتى الآن مع النقاز رغم أن اللاعب تلقى اتصالات من جانب نادٍ قطري.

ورحل النقاز عن الزمالك خلال منتصف الموسم الجاري بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليقرر اللاعب رفقة محاميه التونسي أنيس بن ميم التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليفرض الأخير غرامة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار على نادي الزمالك.