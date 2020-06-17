"سنعود للقتال".. كلوب يوجه رسالة مؤثرة لطفل بشأن بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعهد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتتويج فريقه بلقب بريميرليج خلال هذا الموسم (2019 - 2020)، في رسالة من مدرب للريدز للطفل ويليام.

كلوب حرص على توجيه رسالة للطفل البالغ من العمر أربعة أعوام للرفع من معنوياته في ظل مرضه الحالي.

ووجه كلوب رسالة للطفل الصغير من خلال فيديو مسجل للمدير الفني الألماني، قائلاً :"مرحبًا ويليام، سمعت أنك أحد مشجعي ليفربول، ربما تعرفني أنا يورجن كلوب، مدير ليفربول ، وهذه الرسالة خاصة لك".

وأضاف :"سمعت أن الوقت الحالي ليس أفضل لديك ؛أنا آسف لذلك أشعر حقًا بك، لكن يمكننا رفعه قليلاً عن طريق بدء الدوري الممتاز مرة أخرى ، وسنلعب مرة أخرى من أجلك".

وتابع :"لست وحدك ، ولكن بشكل خاص لك سنقدم كل ما لدينا لتحقيق هدفنا الكبير ، الكبير ، الكبير هذا العام".

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وأكمل :"يوم الأحد ، في وقت متأخر من الليل، سنبدأ اللعب ضد إيفرتون، ومن تلك اللحظة سنقاتل مرة أخرى مع كل ما لدينا خصيصًا لك".

وواصل :"سأخبر الأولاد، وآمل أن تتمكن من استخدام هذه القوة للقتال أيضًا، وأتمنى لكم كل التوفيق، وآمل أن أراكم قريبًا، يورجن كلوب".

"ولا تنس ، لن تمشي وحدك أبدًا".

ليفربول لم يحقق لقب بريميرليج منذ ثلاثة عقود، إلا أن الفرصة متاحة خلال هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب الغالي في ظل تربع "الريدز" على القمة بـ82 نقطة قبل نهاية المنافسات بتسع جولات.

ويتربع ليفربول على القمة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال ستقام مساء اليوم ضمن لقاء من الأسبوع الـ28.

ويحتاج ليفربول إلى الحصول على ست نقاط من خلال الفوز على إيفرتون يوم الأحد المقبل ثم كريستال بالاس في ليلة الأربعاء المقبل للتتويج رسميًا باللقب، أو في حال خسارة السيتي من آرسنال مع فوز الليفر على "التوفيز" سيكون عملاق ميرسيسايد رسميًا بطلاً للبريميرليج.