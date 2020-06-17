بالصور.. تركيب غرف مؤقتة في ملعب جوديسون بارك قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رصدت صحيفة "ذا صن" صورًا من داخل ملعب جوديسون بارك الذي يستعد لاستضافة مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، أثناء تركيب غرف مؤقتة لتغيير الملابس للحفاظ على سلامة اللاعبين، الموظفين والأجهزة الفنية من الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لبروتوكولات يوم المباراة التي تم اعتمادها قبل الموافقة على عودة النشاط الكروي في إنجلترا.

وتعود الحياة لكرة القدم في إنجلترا مساء اليوم الأربعاء، حيث تقام مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد -على الترتيب-.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع جاره اللدود إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة بريميرليج.

وبحسب "ذا صن" فقد تم تركيب غرف موقتة داخل ملعب جوديسون بارك للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين اللاعبين.

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وسبق وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه بموجب بروتوكولات يوم المباراة ، يجب توفير مساحة كافية في غرف تبديل الملابس لكل فريق ومسؤول بالمباراة ما يسمح بالالتزام بالمسافة الاجتماعية.

كما أشارت "ذا صن" أن البروتوكولات الصارمة المعمول بها تعني أنه سيكون ممنوعًا أيضًا على لاعبي ليفربول الاحتفال في غرفة واحدة بعد المباراة - في حالة التتويج يوم الأحد-.

وأتمت أن لاعبي الريدز سيسمح لهم فقط رفع كأس كجزء من مجموعتين منفصلتين ولمدة لا تزيد عن 40 دقيقة.

ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وفي حالة خسارة الفريق السماوي أمام أرسنال في مباراته اليوم، وفاز ليفربول على إيفرتون فسيتوج الريدز بكأس بريميرليج الغائب منذ 30 عاما.