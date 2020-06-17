محمد إيهاب يعلن رفضه لائحة مكافآت الأولمبية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الرباع محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، رفضه للائحة المكافآت الحالية والتي تم تعديلها مؤخرًا.

وكتب إيهاب تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي أكد خلالها أن التعديل الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية سيكون له أثر سلبي على نتائج اللاعبين في الفترة المقبلة.

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وسبق لمحمد إيهاب أن رفض استلام مكافأة حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية الماضية، بعدما تم تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه.

وقال الرباع المصري في تدوينته: "أنا محمد ايهاب عضو لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية المصرية أشهد الله أنى اتبرأ أمام الله وأمام الجميع عن لائحة المكافآت التى تهضم حقوق صفوة الأبطال فى الألعاب الشهيدة".

واختتم: "لست أكثر دراية بما يحدث ولكن حتماً ستؤثر سلباً على نتائج مجريات الأمور الرياضيه مستقبلاً .. وما لى حيلة أمام الله غير إيصال رسالتكم .. والله على ما أقول شهيد ".