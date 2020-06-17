عودة بريميرليج.. تعرف على التشكيل المتوقع في قمة السيتي وآرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد توقف 100 يوم بسبب وباء فيروس كورونا، سيعود الدوري الإنجليزي الليلة بقمة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وآرسنال في لقاء سيقام على ملعب "الاتحاد" معقل "السيتيزينز" في قمة الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ28.

المباراة تُعد مهمة لكل من السيتي وآرسنال فالأول يسعى إلى استكمال منافسته مع ليفربول متصدر الترتيب على الرغم من فارق النقاط، في المقابل يأمل "الجانرز" إلى الوصول للمقاعد الأوروبية في الموسم المقبل بعد بداية مخيبة أدت إلى رحيل المدرب الإسباني أوناي إيمري وتعيين مواطنه مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا السابق.

تشكيل مانشستر سيتي سوف يشهد دفع بيب جوارديولا جميع أوراقه الهجومية، حيث سيلعب الفريق السماوي بطريقته المعتادة والمكونة من (4 - 3 - 2- 1)، على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - إيمريك لابورت - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - ديفيد سليفا - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.

في المقابل، سيلعب آرسنال على طريقة (4 - 2 - 3- 1)، على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

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خط الدفاع: هيكتور بيليرين - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - كيران تيرني.

خط الوسط: داني سيبايوس - جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي - بير إيمريك أوباميانج.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويحتل مانشستر سيتي الترتيب الثاني بـ57 نقطة بفارق 25 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد آرسنال في الترتيب التاسع بـ40 نقطة.

المباراة بالتأكيد ستحظى بمتابعة خاصة من جانب ليفربول حيث في حال خسارة السيتي لقاء الليلة مع فوز "الريدز" على غريمه إيفرتون يوم الأحد المقبل في ديربي ميرسيسايد سيكون الليفر توّج رسميًا باللقب بعد غياب 30 عامًا.

أما في حال فوز السيتي، فسيكون ليفربول مطالبًا بالفوز في مباراتي إيفرتون ومن ثم كريستال بالاس للتتويج باللقب رسميًا.