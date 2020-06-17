مانشستر يونايتد يترقب مصير البرازيلي ويليان

يترقب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي، وموقفه النهائي من بالبقاء مع فريقه الحالي، أو الانتقال إلى الدوري الفرنسي، بعدما أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 31 عام.

وأشارت "فرانس فوتبول" ، اليوم الأربعاء، أن اليونايتد بدأ في الدخول على خط المفاوضات مع ويليان في محاولة لإقناعه بالقدوم، خاصة وأن تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي مع البلوز وبإمكان اليونايتد حسم الصفقة

بشكل مجاني.ويحاول ويليان الحصول على موافقة تشيلسي في تجديد تعاقده لفترة ثلاثة مواسم مقبلة، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة النادي مفضلة التجديد لفترات قصيرة ثم تمديد التعاقد فيما بعد بناءً على تقييم مستواه.وعقدت إدارة اليونايتد جلسة مع وكيل اللاعب البرازيلي، لمعرفة وضع اللاعب من العروض المقدمة.