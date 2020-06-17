رابطة المحترفين الإماراتية تناقش موقف دوري كرة القدم

تعقد رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اجتماعاً اليوم الأربعاء لمناقشة الموقف النهائي من استئناف منافسات دوري الخليج العربي، بعد فترة التوقف من مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن شهر أغسطس المقبل موعداً لاستكمال المنافسات ، قبل أن تسجل عدة أندية هناك اعتراضها على قرار الاستئناف في ظل الظرف الحالي.

وتبحث الرابطة عدة اقتراحات، منها تقديم

طلب يفيد باعتماد النتائج الحالية لمسابقة وتتويج الفريق المتصدر مع هبوط الفرق متذيلة الترتيب بالجدول، بعد رفض 12 نادي لفكرة الاستئناف.

يأتي ذلك في التوقيت الذي أعن فيه اتحاد الكرة الإماراتي، بداية فعاليات الموسم الكروي الجديد منتصف شهر أكتوبر المقبل.

