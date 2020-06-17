يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا، في تمام العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الليجا ويذاع على قناة bein sportHd3 وبنفس الجولة يواجه أثليتك بيلباو، ايبار، وبلد الوليد مع نظيره سيلتافيجو.
وفي الدوري الألماني، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليجا نظيره ماينز، في الثامنة والنصف، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري ويذاع على قناة bein sport Hd5، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع كولن، و لايبزيج أمام دوسلدورف بنفس التوقيت.
وفي تمام السادسة والنصف يلتقي فريق اينتراخت فرانكفورت مع نظيره شالكه، ويذاع اللقاء على قناة beinsportHD5.
كان بايرن ميونيخ قد حسم بالأمس لقب الدوري الألماني رسمياً بعد فوزه على نظيره فيردر بريمن بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري الإسباني والألماني مع القنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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