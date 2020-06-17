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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في نهائي كأس إيطاليا

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يلتقي فريق يوفنتوس نظيره نابولي في تماام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما، في نهائي بطولة كأس إيطاليا.
وتأهل يوفنتوس للنهائي بصعوبة بعدما انتهت مباراة العودة أمام ميلان بالتعادل السلبي ، وصعد

بسبب هدف الأفضلية في مباراة الإياب بهدف لكل الفريقين على ملعب ميلان ، فيما تأهل نابولي بعدما فاز على انتر ميلان بهدفين مقابل هدف.
يسعى يوفنتوس للفوز من أجل استعادة لقبه المفقود منذ العام الماضي الذي توج به لاتسيو بعد فوزه على ميلان، فيما خرج اليوفي العام الماضي، من دور ربع النهائي بعد تلقيه خسارة قاسية أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة، بينما يسعى نابولي لتحقيق لقب بعدما غاب لفترة طويلة عن منصات التتويج بألقاب. 

 

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