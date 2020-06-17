اليوم ..عودة البريميرليج ومواجهة نارية بين أرسنال و مانشستر سيتي

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب طويل دام أكثر من ٣ شهور، منذ شهر مارس الماضي، اثر جائحة فيروس كورونا.

قررت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عودة الدوري بعد تطبيق بروتوكول صحي من أجل استكمال مسابقة الدوري.

في أولى مباريات العودة، تنطلق مبارياتان الأولى بين استون فيلا الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، أمام شيفيلد يونايتد، في السابعة، ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن والعشرين من البريميرليج و مباراة قمة بين ارسنال و مانشستر سيتي من نفس الجولة، في التاسعة والربع.

يسعى مانشستر سيتي للفوز من أجل مواصلة الضغط على

بعدها ستنطلق باقي المباريات من البريميرليج يوم الجمعة والسبت والاحد وستلعب المباريات بشكل يومي حتى الجولة الثانية والثلاثين، بعدها ستكون بنفس اليوم المباريات. بين استون فيلا الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، أمام شيفيلد يونايتد، في السابعة، ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن والعشرين من البريميرليج و مباراة قمة بين ارسنال و مانشستر سيتي من نفس الجولة، في التاسعة والربع.يسعى مانشستر سيتي للفوز من أجل مواصلة الضغط على ليفربول المتصدر، بالإضافة للاحتفاظ بالمركز الثاني، فيما يسعى ارسنال للفوز في مباراة ، في عودة المسابقة لرفع معنوياته والسير على طريق الانتصارات.بعدها ستنطلق باقي المباريات من البريميرليج يوم الجمعة والسبت والاحد وستلعب المباريات بشكل يومي حتى الجولة الثانية والثلاثين، بعدها ستكون بنفس اليوم المباريات.

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