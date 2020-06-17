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رياضة | الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في السعودية

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السعودية اليوم الثلاثاء الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة.

وتستعد المملكة لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات .

وتهيب وزارة الرياضة بكافة الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع، حيث سيتم تزويد كافة الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شئون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.

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