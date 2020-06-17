رياضة | الأرقام تفضح ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرقام تفضح ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد نادي ريال مدريد الإسباني أقل الأندية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية التي ضربت كل أندية العالم بسبب انتشار فيروس كورونا لكنه سعى إلى تخفيض رواتب اللاعبين من جديد حتى لا يتأثر دخل النادي.

Advertisements

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد تولى بنفسه التفاوض مع اللاعبين على تخفيض جديد بنسبة 30 % لتجاوز الخسائر المادية من فيروس كورونا لتوقف الدوري الإسباني في شهر مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد حقق دخلا قيمته 822 مليون يورو هذا الموسم، مقسمة بين 161 مليونا من العضويات وأسعار التذاكر، و109 ملايين قيمة مكافآت المسابقات والمباريات الودية التي خاضها، بالإضافة لـ180 مليونا حقوق تلفزيونية، و371 مليون يورو من التسويق لكنه قد يخسر 20% من تلك الأرقام بواقع 165 مليون يورو.