رياضة | الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينسحب من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع النادي الأهلي بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان الأهلي ضد دخل منذ فترة في مفاوضات مع بيراميدز لضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.

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وجاء تراجع مسئولو القلعة الحمراء عن ضم كينو بسبب المبلغ الضخم الذي يطلبه نادي بيراميدز للموافقة على بيع اللاعب في الصيف.

ويملك كينو حاليا عرض ضخم من فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي لضمه في نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي بيراميدز لن يمانع في بيع كينو في الصيف أوإعارته ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه بسبب الراتب الضخمة الذي يتقاضاه والنادي لا يستطيع دفعه بسبب الأزمة المالية التي يعيشها حاليا.