رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ في التتويج بلقب الدوري الالماني مساء أمس بعد الفوز على فريق فيردبريمن، وذلك قبل انتهاء البطولة بجولتين فقط، حيث يحتل الصدارة برصيد 76 نقطة.

وسوف تقام مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البوندسليجا في نفس التوقيت، وسوف يكون موعدها يوم السبت المقبل 20 يونيو في الساعة الثالثة والنصف عصراً من أجل مبدأ تكافئ الفرص بين الأندية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة المقبلة من البوندسليجا.

- كولن vs اينتراخت فرانكفورت.

- شالكة vs فولفسبورج.

- هوفنهايم vs يونيون برلين.

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- لايبزيج vs بوروسيا دورتموند.

- بادريون vs بوروسيا مونشنجلادباخ.

- بايرن ميونيخ vs فرايبورج.

- هيرتا برلين vs بايرن ليفركوزن.

- ماينتس vs فيردبريمن.

- فورتونا دوسلدورف vs اوجسبورج.