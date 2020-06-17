رياضة | باريس سان جيرمان يهدد "صفقة "برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يهدد "صفقة "برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصراع مع نظيره برشلونة الإسباني في ظل التهاب الأمور بينهما حيث دخل كطرف قوي على ضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى بشكل عاجل إلى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان رغم أن برشلونة يحاول التوقيع منذ فترة لكنه يحاول إقناع مسئولي الفريق الإيطالي بتخفيض ثمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يبحث عن مهاجم في الانتقالات المقبلة خاصة في ظل اقتراب رحيل كافاني وانتهاء إعارة ماورو إيكاردي من الإنتر لذلك وضع أنظاره على مارتينيز الذي طلبه برشلونة في صفقة تبادلية من إنتر ميلان مقابل نجميه أرتورو فيدال وسيميدو بالإضافة إلى مقابل مادي.