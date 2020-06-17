رياضة | كلوب يوجه رسالة إلى مشجعي ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه رسالة إلى مشجعي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، من مشجعي ناديه البقاء في المنزل، وعدم التجمع عند الملاعب، مع استئناف متصدر الدوري الإنجليزي سعيه لحصد لقبه الأول في 30 عاماً.

يحتاج ليفربول إلى 6 نقاط من آخر 9 مباريات لضمان حصد اللقب، وقد يتأكد تتويجه إذا فاز على جاره إيفرتون، بينما خسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام آرسنال.

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وقال كلوب في رسالة بالفيديو عبر موقع ليفربول الإلكتروني: "تعود كرة القدم، ستكون بكل تأكيد ولبعض الأسباب الأمور مختلفة تماماً، لكن يمكنكم أن تصبح الأمور استثنائية حقاً".

وأضاف: "لاعبو ليفربول سيشعرون بدعم الجماهير رغم اللعب أمام مدرجات فارغة".

وطالب كلوب المشجعين بالبقاء آمنين والتشجيع من منازلهم.