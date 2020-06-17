رياضة | دورتموند يطلب مبلغا خياليا لبيع "سانشو" لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يطلب مبلغا خياليا لبيع "سانشو" لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في أزمة بسبب رغبته في التعاقد مع جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند الألماني وبات مهددًا بعدم إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الخسائر الناجمة عن تراجع اقتصاديات الفريق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن بوروسيا دورتموند الألماني يطلب 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التفريط في جادون سانشو للشياطين الحمر وهو مبلغ لن يكون بمقدور الشياطين الحمر توفيره بسبب خسائره من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتوقع أن يبقى سانشو مع دورتموند لمدة موسم إضافي على الأقل، خاصة أن النادي الألماني يريد الاستفادة منه بالحد الأقصى، قبل التخلي عنه لصالح فريق آخر لا سيما أنه مطلوب أيضًا في فريق تشيلسي الإنجليزي.