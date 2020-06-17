رياضة | مساعد كيكي سيتين يدافع عن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مساعد كيكي سيتين يدافع عن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع إيدر سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين في نادي برشلونة الإسباني عن لويس سواريز مهاجم الفريق عقب الانتقادات التي تعرض لها في المدينة الرياضية أثناء إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا المستجد المنتشر بدعوى الوزن الزائد وبعض الترهلات التي تكشف عن عدم جاهزيته للمباريات.

وتعرض لويس سواريز للإصابة في الركبة خلال شهر يناير الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية وبدأ التدريبات في منزله خلال فترة الحجر الصحي التي دخلها منذ شهر يناير الماضي للوقاية وتجنب خطر فيروس كورونا قبل العودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة.

Advertisements

وقال إيدر سارابيا: "نأمل أن يكون سواريز صفقة جيدة لنا فحتى الآن يوجد سوق صيفي وآخر شتوي فلقد رأينا سواريز يعمل مثل الوحش يوما بعد الآخر محاولا تقصير المواعيد النهائية للعودة، ورأيت جميع الأهداف التي سجلها مع برشلونة وسال لعابي من أجلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 92 مباراة متبقية من بطولة الدوري الإنجليزي التي يتصدر ليفربول جدول ترتيبها وسيتم بث كل المباريات عبر التلفاز وعلى الأرجح بالمجان بعد توقف البريميير ليج منذ شهر فيروس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.