رياضة | جوارديولا يرفض رحيل ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرفض رحيل ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة بيع الألماني ليروي ساني جناح الفريق بمقابل مادي ضعيف حتى إذا اضطر للحفاظ عليه لمدة موسم آخر مع رحيله بشكل مجاني بعد نهاية عقده في صيف 2021.

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وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن بيب جوارديولا يطلب 80 مليون يورو مقابل رحيل ليروي ساني لذلك رفض فكرة التفاوض من الأساس مع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني بخصوص أي رقم أقل من ذلك.

وينتهي عقد ليروي ساني في صيف عام 2021 لذلك فإنه يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر بعد عام وهو السيناريو الأقرب في حال عدم تجديد عقده مع مانشستر سيتي رغم أن بايرن ميونيخ كانت قد اتفق على الراتب السنوي مع اللاعب.