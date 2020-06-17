رياضة | ميسي يقترب من تسجيل 700 هدف في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من تسجيل 700 هدف في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بهدفه الذي هز به شباك ليغانيس، ليؤمن انتصار فريقه 2-0 ضمن الجولة 29 للدوري الإسباني، بات النجم ليونيل ميسي على بعد خطوة من بلوغ 700 هدف رسمي في مسيرته الاحترافية، بقميصي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

اقترب صاحب القميص رقم "10" من تحقيق إنجاز كبير في مسيرته الناصعة خلال 858 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 0.81 هدفاً في كل مباراة بين الفريق الكاتالوني و"الألبيسيليستي".

وسجل ميسي الهدف الثاني في اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن افتتح النجم الواعد أنسو فاتي باب التسجيل بتسديدة قوية قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الاصلي للشوط الأول.

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ومع البرسا، رفع صاحب الكرة الذهبية 6 مرات محصلته التهديفية إلى 629 هدفاً خلال 720 مباراة، منذ أول هدف زار بها شباك المنافسين في الأول من مايو (أيار) 2005 أمام "ألباثيتي".

وسجل ميسي 440 هدفاً في الليغا، و114 في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و5 في مونديال الأندية، و14 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كاس السوبر الأوروبي.

أما على صعيد المنتخب، فسجل هدافه التاريخي 34 هدفاً في مباراة ودية، و21 في تصفيات أمريكا الجنوبية، و9 في بطولة كوبا أمريكا، و6 في كأس العالم، ليصبح الإجمالي (70 هدفاً).

وقد تكتب مواجهة الجمعة المقبل التي سيحل فيها البرسا ضيفاً على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، الحدث التاريخي في مسيرة اللاعب الذي يهوى تحطيم الأرقام القياسية، ليكون هدفه المقبل هو تحطيم ارقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بقميص فريق واحد، والذي يبتعد فيه بفارق 14 هدفاً فقط خلف الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفاً بقميص سانتوس البرازيلي.