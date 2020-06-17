رياضة | بايرن ميونخ يحقق رقم قياسي ويتساوى مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يحقق رقم قياسي ويتساوى مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع تتويجه بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن توالياً، عادل بايرن ميونخ رقماً قياسياً ليوفنتوس الإيطالي، وهو عدد مرات الفوز المتتالية بلقب إحدى بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا.

لم يسبق لأي فريق باستثناء يوفنتوس، أن توج بلقب إحدى بطولات الدوري المحلية الخمسة الكبيرة في 8 مواسم متتالية، حتى عادل بايرن هذا اللقب بإحراز اللقب للموسم الثامن على التوالي.

ولكن يوفنتوس قد ينفرد مجدداً بالرقم القياسي، إذا توج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تستأنف المسابقة فعالياتها مطلع الأسبوع المقبل، بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

والقائمة التالية توضح الفرق التي حصلت على لقب بطولة الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا لأكثر عدد من المواسم المتتالية:

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الدوري الفريق الألقاب المتتالية سنوات الفوز

يوفنتوس (8) 2012-2019

بايرن ميونخ (8) 2013-2020

ليون (7) 2002-2008