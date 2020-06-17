الامارات | بالفيديو: ميسي يتجاهل مصافحة لاعب برشلونة.. هل "كيس البطاطا" السبب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ميسي يتجاهل مصافحة لاعب برشلونة.. هل "كيس البطاطا" السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهير برشلونة عندما تجاهل مصافحة زميله في الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش في الممر المؤدي إلى ملعب "كامب نو" قبل انطلاق مباراة النادي الكاتالوني مع ليغانيس، الثلاثاء، في الدوري الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بفوز البارسا بهدفين نظيفين.

وتداول الجمهور على نطاق واسع فيديو يوضح أن ميسي صافح لاعبي الفريق الفريق باستثناء البرازيلي أرتور الذي كان يقف في المقدمة وظن المتابعون أنه لم ينتبه له إلى أن النجم الأرجنتيني كررها بوضوح أكثر حين مر بالسلام على كل اللاعبين متجاوزاً في خط سيره اللاعب راكيتيتش مما يثير تكهنات حول وجود خلافات بين كلا اللاعبين.

يذكر أن راكيتيتش دخل في الفترة القليلة الماضية بخلافات مع إدارة نادي برشلونة خرجت إلى وسائل الإعلام الإسبانية التي عنونت صفحاتها "لست كيس بطاطا"، وهو التصريح الشهير الذي أطلقه اللاعب الكرواتي عندما طرحت إدارة النادي الكاتالوني على اللاعب فكرة الرحيل لنادٍ آخر في وقت يعاني الأخير ضعف فرص مشاركته أساسياً باستمرار منذ بداية الموسم.

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ولم تكن المرة الأولى التي يتجاهل فيها ميسي زميلاً له على الرغم من أنه قائد الفريق، إذ التقطت الكاميرات فيديو للاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد تغييره أثناء مباراة البارسا مع أرسنال في بطولة كأس "خوان غامبر" الودية، إذ توجه الفرنسي إلى دكة بدلاء فريقه، وقبل جلوسه في مكانه، قام بتحية بقية اللاعبين الاحتياطيين، ولكن عندما وصل إلى ميسي، ظهر الأخير وكأنه تجاهل غريزمان بكل حواسه، حيث لم يصافحه، ولم يتحدث معه طيلة الـ15 دقيقة التي ظلا فيها جنبا إلى جنب على الدكة.

نتساءل.. هل هناك خلافات في غرفة ملابس برشلونة؟ تكون امتداداً طبيعياً لعلاقة اللاعبين مع إدارة النادي التي دخلت خلال فترة الحجر الصحي وأهمها ملف تخفيض الرواتب!.

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