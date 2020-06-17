شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن اقامة أمريكا المفتوحة للتنس بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أندرو كومو حاكم نيويورك يوم الثلاثاء إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ستقام بين 31 اغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير ضمن جهود الولاية لتخفيف القيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف كومو على تويتر أن الاتحاد الأمريكي للعبة سيتخذ ”اجراءات احترازية استثنائية“ لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى بما في ذلك اجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.

ورغم مخاوف أبداها عدد من اللاعبين البارزين من المشاركة في البطولة بسبب الوباء قال الاتحاد الأمريكي للتنس إنه يأمل في اقامة البطولة الكبرى في موعدها بعد الحصول على موافقة مسؤولي الولاية.

وتوقفت منافسات تنس المحترفين منذ مارس اذار بسبب جائحة كورونا وتضرر جدول البطولات بشدة وسيمتد التوقف حتى اغسطس

وتم إلغاء ويمبلدون بينما تأجلت فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر أيلول ومن المقرر أن تنطلق بعد أسبوع من نهائي فردي الرجال في أمريكا المفتوحة.

وقال مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للتنس ”ندرك المسؤولية الهائلة لاستضافة واحد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية بعد عودة النشاط في هذه الأوقات الصعبة وسنفعل ذلك بأكثر الطرق أمانا لتقليل أي مخاطر محتملة“.

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