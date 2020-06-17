شكرا لقرائتكم شوبير يطالب الجبلاية بإعلان جدول الدوري وتطبيقه مهما كانت الاعتراضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، مسئولو إتحاد الكرة بإعلان جدول المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وتطبيقها مهما كانت الاعتراضات، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " اتحاد الكرة لازم يحط جدول الدوري ويعلنه عالطول والأهم يطبقه بدون النظر لأى اعتراضات ستقال ، ابعت الجدول للأمن حتى تحصل على الموافقات وتبدأ فى تنفيذ توجيهات الدولة بعودة النشاط الكروى"

ويضيف شوبير : " بسمع الناس بتقول الاهلى انتصر على الزمالك فى معركة عودة الدوري ، الاهلى لم ينتصر إيه علاقة معارك الاهلى والزمالك بقضية تخص الدولة ، معرفش الناس حولوا الأمر لصراعات شخصية ليه ، بشوف تصريحات وعكسها بمنتهى الغرابة ، فى ناس بتقول عايزين 3 شهور فترة إعداد للدوري ، مش عارف نرد نقول ايه".

وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، متحمسة لاستئناف مسابقة الدورى العام فى 25 يوليو المقبل وفقاً للقرار الذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على أن تعود الأندية إلى التدريبات فى 20 يونيو الجارى استعداداً لاستئناف المسابقات.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعى على إذاعة أون سبورت: لا أعتقد أن اللجنة الخماسية غير متحمسة لعودة الدورى، على العكس تماماً هناك استعدادات لاستئناف المسابقة.

واستطرد أحمد شوبير: وزير الرياضة أعلن قرار عودة الدورى والجناينى أضاف فقط "هنمد أسبوع عن 25 يوليو مقالش أكتر من كدا".

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وفى ذات السياق قال شوبير إنه لا يلعب دور المحامى المدافع عن حقوق القلعة الحمراء، فى قضية عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، وذلك بعد تأييده لقرار استئناف المسابقات، والذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس، حيث تعود الأندية إلى التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستكمل المسابقات بداية من 25 يوليو المقبل.

وقال شوبير إن الأهلى لديه 41 دوري وبمقدوره الدفاع عن نفسه لا يحتاج محامى، أو مجاملات "زى ما فى مدرب قال كدا إمبارح".

وأضاف نجم الأهلي السابق: في موقفين أتذكرهم وقت الثورة عندما كان الزمالك متصدر الدورى والأهلى في المركز الثاني ورغم ذلك الأهلي ساند الزمالك في مطالبه بعودة الدورى.

واستطرد: الموقف الثاني كان وقت الدفاع الجوى وكان الزمالك متصدر والأهلى حارب لعودة الدوري وتوج الزمالك بطلا، الأهلى "مزعلش" ولم يقم بدعوة الأندية الرافضة لمحاربة قرار الدولة.

واسترسل شوبير: لا أفهم لماذا تتحدى الناس إرادة دولة بهذا الشكل، الناس اللي مش عايزة الدوري إما خائفة من هبوط أو لا تريد دفع مستحقات اللاعيبن.