شكرا لقرائتكم انقطاع البرنامج التدريبى للاعبى بيراميدز فجأة.. والسبب مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار انقطاع البرنامج التدريبى المحدد لفريق نادى بيراميدز، العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام، حيث لم يتلقى اللاعبون البرنامج الذى يتم تحديده بشكل يومى لخوض التدريبات المنزلية، فى إطار خطة الفريق للتغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز والنشاط الرياضى بسبب تفشى فيرس كورونا، والاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية، لاسيما وإنه تم تحديد يوم 25 من الشهر الجارى كموعد لعودة التدريبات الجماعية للفريق بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة جميع الأنشطة بداية من يوم 20 من الشهر الجارى.

وأنقطع البرنامج التدريبى اليومى الذى كان يصل للاعبين عبر تطبيق "واتس اب" وذلك منذ ما يقرب من 3 أيام، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات بين لاعبى الفريق وبعضهم البعض والسبب وراء هذا الانقطاع.

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فى سياق متصل، قرر مسئولو نادى بيراميدز سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.