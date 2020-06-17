شكرا لقرائتكم "فيفا" يخطر الأهلي بمنع الصفاقسي من القيد.. والحيثيات تؤجل التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الاهلى إخطارً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه الأخير ان الأول حصل على حكم ضد نادي الصفقاقسي التونسي بشأن مستحقات متأحرة للقلعة الحمراء لدى النادي التونسي رفض الأخير تسديدها طوال الفترة الماضية فما كان من الأهلي إلا أن قام بتصعيد القضية للإتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الأهلى قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

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وعلم "الخليج 365" أن الأهلي حصل على حُكم من "فيفا" بأحقيته في إسترداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسي وأن الفيفا سيقوم بمنع النادي التونسي من القيد بسبب تقاعسه في تسديد مستحقات الأهلي ، وقال مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفيفا أرجأ تنفيذ حكم منع الصفاقسي من القيد بعدما طلب النادي التونسي الإطلاع على حيثيات الحكم الصادر لصالح الأهلي ، موضحاً أن الأهلي إنتصر في هذه القضية لأنه على حق وأنه قدّم المستندات التى تؤكد صحة موقفه عبر محاميه السويسري مونتييري.

ويترقب الأهلي قيام النادي التونسي بتسديد 100 ألف دولار خلال أيام حتى لا يتم تفعيل قرار المنع من القيد خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبل.