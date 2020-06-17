شكرا لقرائتكم 3 مدربين حجزوا مقاعدهم الموسم المقبل.. كارتيرون آخرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب مواقعهم فى خريطة المدربين بالموسم الجديد، ولايزال هناك عدة مدربين فى المسابقة ينتظرون تحديد المصير وأخرون أقتربوا من الرحيل عن أنديتهم، وأخرون على مشارف تمديد العقود، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الثلاثى الذى حجز مقاعده مبكراً بالايجيبشن ليج فى النسخة الجديدة.

كارتيرون



وقع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده لمدة موسم جديد.

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، ليستمر لمدة 6 أشهر، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى المصرى، على الترتيب، كما تأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، حيث كان من المقرر إقامة مباراتى الذهاب والعودة لهذا الدور خلال شهر مايو الجارى، قبل تأجيلهما لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات من بينها 4 تعادلات انتهت سلبيًا دون إحراز أى أهداف وهُزم فى مباراتين، من بينها هزيمة أمام الترجى التونسى لم يسجل فيها أى أهداف، بخلاف الهزيمة الاعتبارية أمام الأهلى بنتيجة 2 / 0، كعقوبة لعدم ذهاب الفريق إلى الملعب فى بطولة الدورى، وسجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

عماد النحاس



قامت إدارة المقاولون العرب بئاسة محسن صلاح بتجديد عقد عماد النحاس المدير الفنى الحالى للذئاب لمدة موسم جديد بعد النتائج القوية التى حققها نجم الأهلى الأسبق مع الفريق.

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قاد عماد النحاس المقاولون العرب خلال الدور الأول من الدورى إلى الاستقرار فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 18 مباراة تحت قيادة النحاس، فازوا فى 10 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة أخرى وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات من بينها الأهلى والزمالك.

طلعت يوسف



وعلى نفس الوتيرة، أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، إتمام اتفاقه مع طلعت يوسف، لاستمراره فى تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021

وقاد طلعت يوسف، أحد أبرز اللاعبين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى، فريق الكرة هذا الموسم وقدم عروض طيبة ومتميزه أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدورى وكذلك بالبطولة العربية، لامتلاكه خبرة كبيرة وسجلاً تدريباً حافلاً.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، وأشار أن أستقرار القيادة الفنية فى الموسم القادم هى أحد نقاط القوة التى سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم، وأنه يثق تماماً فى القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف، مؤكداً أن أى انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفى مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادى العريق.