شكرا لقرائتكم خبر عن علامات استفهام فى بيراميدز حول انقطاع برنامج التدريب المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار انقطاع البرنامج التدريبى المحدد للفريق الأول بنادى بيراميدز العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حيث لم يتلق اللاعبون البرنامج الذى يتم تحديده بشكل يومى لخوض التدريبات المنزلية، فى إطار خطة الفريق للتغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز والنشاط الرياضى بسبب تفشى فيرس كورونا، والاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية، لاسيما أنه تم تحديد 25 يونيو الجارى موعداً لعودة التدريبات الجماعية للفريق بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة جميع الأنشطة بداية من يوم 20 من الشهر الجارى.

وانقطع البرنامج التدريبى اليومى الذى كان يصل للاعبين عبر تطبيق "واتس اب" وذلك منذ ما يقرب من 3 أيام، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات بين لاعبى الفريق وبعضهم البعض والسبب وراء هذا الانقطاع.

فى سياق متصل، قرر مسئولو نادى بيراميدز سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.