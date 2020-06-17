شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر اتحاد الكرة فى الطريق إلى إعلان جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر اتحاد الكرة المصري واللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، بعض التحديات الصعبة عقب قرار وزارة الرياضة باستئناف واستكمال الموسم الكروي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية أعلنت موافقتها على عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلا: "الحكومة موافقة على إعادة الدوري، لكن مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الشديدة، ومع تعامل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في كيفية البدء والإجراءات التي ستتم".

وأضاف وزير الرياضة: "رأينا استئناف العديد من الدوريات العالمية مثل الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والإنجليزي، ومصر قادرة على استئناف المسابقة بالنظر إلى تعدادها ومع دراسة وتدقيق واتباع كل الإجراءات".

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وشدد الوزير على أنه يقع على اتحاد الكرة المصري والأندية مسؤولية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وما ينتج عنها من آثار، وسيكون هناك ترصد طبي من لجنة الأزمات ووزارة الرياضة ورئاسة الوزراء.

تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأندية

ينقسم ممثلو الأندية بين مؤيد لعودة الدوري وهي المجموعة التي يتزعمها الأهلي وبين معارض للعودة وهو موقف عدد أكبر من الأندية يتزعمهم الزمالك، وبدأ اتحاد الكرة الاجتماع مع الأندية على 3 دفعات لتقريب وجهات النظر والاستقرار على قرار يرضي جميع الأطراف وهو التحدي الأصعب أمام اللجنة الخماسية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، والزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 لقاء.