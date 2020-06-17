شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمار حمدى "تائه" فى بحر العروض و العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمار حمدى لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش تائه فى العروض قبل الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل رغبة عدد من الأندية فى ضمه وسط انتظار الأهلى لموقف تدعيم مركز صناعة اللعب حال رحيل صالح جمعة رسميا عن الفريق من أجل إستعادته مرة أخرى .

يعيش اللاعب عمار حمدى فى حيرة حول مصيره فى الموسم الجديد مابين حلم العودة إلى البيت الأحمر أو اللعب أساسيا فى نادى يحتاج إلى جهوده ، حيث يرغب أكثر من نادى فى ضمه أبرزهم وادى دجلة و الإتحاد السكندرى وطلائع الجيش الذى يرغب فى استمراره بالإضافة إلى بيراميدز .

ودخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات لضم عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى ومنتخبنا الأولمبي، تهميداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل وجود رغبة فنية بتدعيم مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح، ويتحفظ مسئولو بيراميدز على فكرة استعارة عمار حمدى مفضلين شراءه نهائياً ليكون خير خليفة لعبد الله السعيد نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، وهو الأمر الذى رحب به اللاعب، ولكنه أكد لإدارة بيراميدز أن عقده ممتد مع الأهلى وبالتالى لا يملك حق تحديد مصيره بمفرده.

ويوجد إمكانية لعودة اللاعب لصفوف الأهلى فى الموسم المقبل لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة، فضلاً عن كون اللاعب لايزال تحت السن وبالتالى لن يشغل مكاناً فى القائمة الحمراء، ولكن فايلر لا يحب زحام اللاعبين فى القائمة، وبالتالى حال نجاح الأهلى فى تدعيم الهجوم بلاعبين جيدين سواء أجانب أو مصريين، فى ظل وجود أكثر من اسم مرشح للعب للأهلى، أبرزهم جاكسون موليكا وسيرينو وطاهر محمد طاهر، فقد يتم الموافقة على رحيل اللاعب، ولكن إدارة الأهلى ستتجه وقتها لإعارته وليس بيعه.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمار حمدى فى الصور التالية :

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