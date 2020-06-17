شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بالدورى للمرة الرابعة على التوالى بعد التعادل مع المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 يونيو 1982، توج النادى الأهلى رسمياً بطلاً لمسابقة الدورى العام للموسم الرابع على التوالى، وللمرة رقم 18 فى تاريخه، بعد تعادله سلبيا مع المنيا فى ختام الموسم باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ورفع الأهلى رصيده إلى 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، الذى كانت له مباراة فى اليوم التالى أمام المقاولون العرب، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حسم المسابقة، والتى خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

والطريف أن الأهلى فشل فى رد اعتباره أمام المنيا الذى تغلب عليه فى الدور الأول بهدف دون رد بالمنيا سجله محمد فؤاد، ليفشل هجوم الأهلى من هز شباك المنيا فى هذا الموسم.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.